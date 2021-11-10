Преимущества электронной квитанции оценили более 99 тысяч якутян

Более 99 000 жителей республики уже перешли на электронную квитанцию и по достоинству оценили ее удобство. ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» предлагает клиентам присоединиться и почувствовать все преимущества электронного платежного документа.

Электронная квитанция – это точная копия бумажной, однако она имеет ряд преимуществ:

Всегда приходит вовремя, как правило, в первых числах месяца, следующего за расчетным;

электронные счета не теряются и сохраняют конфиденциальность получателя;

при наличии Интернета доступ к такой квитанции клиент получит, где бы он не находился

на один электронный ящик можно оформить рассылку по нескольким лицевым счетам. Это хорошая возможность помогать пожилым родственникам, получая и оплачивая их квитанции;

при очной оплате в терминалах и кассах можно считать QR-код электронной квитанции с любого мобильного устройства;

если случайно электронный счет был удален из почтового ящика, его всегда можно скачать в Личном кабинете.

потребителям, которым не понравился электронный документ, всегда можно вернуть получение бумажного варианта.

Оформить подписку на получение платежных документов и важной информации в электронном виде, а также отказаться от получения бумажных квитанций вы можете:

1. На сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Частным клиентам»/«Квитанция по e-mail»;

2. Через сервис «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго» https://yakutskenergo.ru/;

3. В любом пункте приема платежей ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт», заполнив бланк заявления и передав его оператору.