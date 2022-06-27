Преференциальный режим для технологического суверенитета страны

Первое чтение прошел законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которыми уточняются особенности налогообложения участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Представляя позицию ответственного Комитета по бюджету и налогам с содокладом на пленарном заседании выступила депутат Галина Данчикова.

Законопроектом предусматривается предоставление права субъектам РФ устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для налогоплательщиков, заключивших специальный инвестиционный контракт в соответствии с ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Как отметила парламентарий Данчикова, в настоящее время как никогда нужен долгосрочный преференциальный режим для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет России.

По мнению авторов законопроекта, одним из механизмов привлечения крупных частных инвесторов, которые заинтересованы в новых технологических решениях, является заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Парламентарий уточнила, что действующим законодательством для них предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций до 0% и в федеральной, и в региональной части на весь срок действия контракта. Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом.

Чтобы исключить эти налоговые ограничения правительство РФ выступило с законодательной инициативой, которая в нынешних условиях является своевременной, подчеркнула Галина Данчикова.

«Развязать технологические узлы» в критических важных для развития России сферах возможно, только привлекая крупных частных инвесторов, которые заинтересованы и в новых технологических решениях, и в диверсификации своего собственного бизнеса»,— заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Для того чтобы инвесторы могли активно включиться в такую работу, им нужно обеспечить привлекательные и понятные условия, сделать это можно с помощью СПИК, сказал глава государства и поручил правительству доработать механизм специнвестконтрактов. Речь идет о том, чтобы увеличить срок действия таких соглашений с десяти до 20 лет, а также снять ограничение по срокам применения льготы по налогу на прибыль.