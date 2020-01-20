Предварительные итоги праймериз ЕР по Арктическому округу

19 января состоялся праймериз «Единой России» по выборам депутата Ил Тумэна по Арктическому округу. Напомним, что ранее избранный Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ сдал мандат в связи с переходом в исполнительную ветвь власти.

Официальной информации до сих пор нет, поэтому SakhaLife узнавал по собственным каналам.

Во внутрипартийном голосовании участвовали два человека: Матвей ЕВСЕЕВ, известный политик, генеральный директор ООО «Арктик-капитал», и Владимир ИВАНОВ, работающий в озранных структурах Росгвардии. По предварительным данным, за Матвея Евсеева проголосовали почти 90% респондентов, а точнее 89,9%, за Владимира Иванова – 11,17%. Наиболее высокий процент Евсеев получил в Абыйском улусе – 86,09%, наименьший в Аллаиховском – 82,2%. Напомним, что это предварительные данные праймериза по Арктическому округу.

Выборы депутата Ил Тумэна состоятся 22 марта.