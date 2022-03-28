Представлены сборники, изданные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля

Стихи самобытных поэтов Якутии Эдуарда КОРНИЛОВА и Валерия ДМИТРИЕВА были подготовлены и изданы благодаря усилиям общественной организации «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов» для людей с проблемами зрения.

«Эдуард Корнилов в своём творчестве самобытен и не старается копировать других поэтов. За высокий поэтический стиль якутяне присвоили творческое прозвище «Олёкминский Есенин». Стихи Валерия Дмитриева излучаются юмором и мудростью жизни. Поэт великолепно сочиняет экспромт на любую житейскую и лирическую тему. В первую очередь сборники стихов поэтов подойдут для школьников и студентов», — отметил организатор мероприятия, к.п.н., член общественной палаты РС(Я), председатель общественной организации «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов» Пантелеймон ЕГОРОВ.

В рамках презентации состоялась торжественная передача в фонды Национальной библиотеки Якутии сборника рассказов и стихов «Рассказы и стихи» Валерия Дмитриева и сборника стихов «Стихи о Родине».

«Благодаря Пантелеймону Романовичу в фондах Национальной библиотеки появляются новые книги для слабовидящих людей. Так, в начале года Пантелеймон Романович подарил нам словари на шрифте Брайля, а сегодня мы получили эти замечательные сборники стихов. Надеемся, что инклюзия для Национальной библиотеки будет трендом», — сказала директор Национальной библиотеки Якутии Саргылана МАКСИМОВА.

С песнями, сочиненными на стихотворения поэтов, выступила друг, музыкант Марианна МАКАРОВА. В презентации приняли участие поклонники и любители творчества поэтов, поэты и музыканты и библиотечное сообщество Якутии.