Представлен новый руководитель Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи

Первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Александр СУСОЕВ представил коллективу Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи нового руководителя. Исполняющим обязанности директора учреждения назначен Владимир СКРЯБИН.

Как отметил Александр Сусоев новый руководитель Владимир Борисович стоял у истоков создания Центра, является практическим психологом и имеет опыт в сфере молодежной политики.

Приказом Министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 03 октября 2019 года назначен исполняющим обязанности директора ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».

Владимир Борисович Скрябин родился 18 ноября 1982 года, является практическим психологом и автором социально ориентированных программ ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» и НП «Социально-психологический центр «Сурэл». В 2007 году окончил Институт государственного администрирования по специальности «Психология». Проходил повышение квалификации в Институте практической психологии ИМАТОН в Санкт-Петербурге и Институте полярных исследований им. Скотта Кембриджского университета в Великобритании.