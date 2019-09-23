Представлен новый дирижер ГТОиБ

21 сентября состоялось открытие 49-го театрального сезона ГТОиБ оперой «Богема» Джакомо Пуччини. Спектакль посвящен 30-летию сценической деятельности и золотому юбилею заслуженной артистки России и Якутии, лауреата Всероссийского и международного конкурсов Марины СИЛИНОЙ. Дирижер — Алевтина ИОФФЕ (Москва, Берлин). Режиссер постановщик — Карл СЕРГУЧЕВ.

Как призналась сама Марина Владимировна, роль хрупкой, но сильной Мими одна из ее самых любимых. Это стало ее девятое исполнение этой роли. Певица настолько предана музыке, что не оставляет сцену, даже занимая высокий пост заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я).

Поздравить Марину СИЛИНУ и насладиться спектаклем собрались многочисленные поклонники ее творчества, коллеги, друзья и родные. Море цветов, добрых слов и пожеланий — прекрасное начало нового театрального сезона!

Будущий сезон готовит для своих любимых зрителей немало громких премьер и, конечно, показы полюбившихся уже спектаклей. Нельзя не упомянуть про гастроли трупп театра в Республику Тыва, города Хабаровск и Москва и др.

19 сентября на первом собрании работников театра и.о. директора ГТОиБ Маргарита ВАСИЛЬЕВА представила нового приглашенного главного дирижера на 49-ый сезон. Им стал Евгений ШЕЙКО. Евгений Борисович является выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Дирижер более 30 лет проработал в театрах Нижнего Новгорода, Рязани, Бурятии, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Корея. В якутском театре Евгений Борисович дирижировал оперой «Евгений Онегин» и балетом «Бахчисарайский фонтан», посвященных 220-летию А.С. Пушкина. Руководство театра подчеркнуло, что универсальный талант дирижера и профессиональное владение как оперой, так и балетом произвело очень положительное впечатление.

В тот же день коллектив театра бурными аплодисментами встретил новых артистов балетной труппы и струнной группы симфонического оркестра. Также коллеги от всей души поздравили прекрасную солистку балета Динару ГАСАНБАЛАЕВУ с получением звания заслуженной артистки РС(Я).

Главный режиссер Прокопий НЕУСТРОЕВ и главный балетмейстер Мария САЙДЫКУЛОВА рассказали о творческих планах ГТОиБ на будущий сезон.

ОПЕРА

29 сентября сольный концерт лауреата международных конкурсов Людмилы КУЗЬМИНОЙ и симфонического оркестра ГТОиБ.

6 ноября в рамках фестиваля «Видеть музыку» в Москве на сцене Центра Галины ВИШНЕВСКОЙ прозвучит опера известного якутского композитора В. КСЕНОФОТОВА «Тиэтэйбит».

25 ноября состоится сольный концерт заслуженной артистки РФ и народной артистки РС(Я) Айталины АДАМОВОЙ. В концерте примут участие именитые друзья примадонны — оперные исполнители.

25 октября нас ждет третья премьера нашумевшей оперы «Трубадур» Дж. Верди в постановке Сергея ПОТАПОВА.

Также всех поклонников оперного искусства ГТОиБ приглашает на полюбившиеся спектакли «Ньургун Боотур», посвященный памяти народного артиста РФ и РС(Я) Семена ОКОНЕШНИКОВА (25 сентября), «Волшебная флейта», посвященная юбилею заслуженной артистки РФ и РС(Я) Анны ЗГОННИКОВОЙ (5 октября), «Директор театра» (9 октября), «Травиата» (18 октября), «Куданса Великий», «Александр Макендонский» (24 ноября), «Иоланта» (29 ноября), «Морозко» (24 и 28 декабря).

14 и 15 декабря состоится самая долгожданная премьера спектакля на сюжет «Черная морошка» юкагирского писателя Н. Курилова «Юко и Анеке». Музыку к опере написал молодой якутский композитор Николай МИХЕЕВ. Режиссер — Константин ДАНИЛОВ. К громкой премьере готовятся все до единого цеха театра.

28 декабря Закрытие года Театра ознаменуется грандиозным «Театральным балом».

В 2020 году приедут с гастролями театральная труппа из Хабаровска и Государственный театр оперы и балета Республики Коми.

Приуроченная к 75-летию Победы грядет премьера оперы «А зори здесь тихие» К. Молчанова.

Также состоятся юбилейные концерты к 75-летию народного артиста РФ Ивана СТЕПАНОВА и 85-летие певца Победы Александра САМСОНОВА.

Балет

Открытие балетного сезона состоялось 22 сентября детским спектаклем «Приключения Чиполлино» и экспериментальной постановкой «Жизель» А. Адана.

С 28 сентября начинаются гастроли в г. Кызыл Республики Тыва с балетами «Жизель» и «Страна фантазия или волшебная история». Конечно, балетная труппа планирует гастроли и по районам родной республики. В ближайшее время это проект «Геометрия движения» в Мирнинском районе.

30 октября состоится торжественное открытие Юбилейного фестиваля классического балета «Стерх». На якутской сцене соберутся звезды балетного искусства из Южной Кореи, Японии, Эстонии, Казахстана, Москвы и др. «Лебединое озеро», «Спартак», «Корсар» и «Дон Кихот».

Балетный мир готовятся поразить премьеры 49-го театрального сезона. В рамках проекта «Театр — детям» режиссер Татьяна САВВИНОВА готовит премьеру балета «Дитя и Волшебство» М. Равеля. Также идет работа над интереснейшим проектом Е. ТАЙШИНОЙ — балетом «Анна Каренина» на музыку русских композиторов, среди которых С. Рахманинов и П.И. Чайковский.

В июне в дни Ысыаха состоится премьерный показ балета «Благословенные узоры» на музыку К. ГЕРАСИМОВА, посвященный100-летию А.С. Зверева — Кыыл Уола.

В новом сезоне можно будет насладиться и репертуарными постановками: «Ромео и Джульетта» (11 октября), «Белоснежка и семь гномов» (13 октября), «Золушка» (17 ноября), «Баядерка» (21 ноября), «Тщетная предосторожность или любовь, не знающая преград» (27 ноября), «Спящая красавица» (19 декабря), «Щелкунчик» (21 декабря).

С нетерпением ждем предстоящих театральных событий!