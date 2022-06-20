Представители трех народов установят в Якутии знак в память о силаче Боссойко

23 июня в наслеге Мэлдьэхси Мегино-Кангаласского улуса в местности Дьондо5ор представители трех народов установят знак в память о легендарном силаче БОССОЙКО.

Об этом SakhaLife рассказал автор идеи Валерий ЛУКОВЦЕВ – ДЬУРУСТААН, первый заместитель генерального директора НКИ «Айар». Инициаторами акции являются он и Илья КОЛОСОВ, оба – активисты Саха общественного центра. К слову сказать, в эти дни в издательстве «Айар» выходит в свет книга писателя-публициста и краеведа Ильи Семеновича, «Өлбөт үөстэниэххэ», II часть исторического романа, посвященного гражданской войне в Якутии.

Дата 23 июня вызвана приездом делегации Татарстана в Якутию. Так же в мероприятии примут участие представители татаро-башкирской общины «Якташ», отметил Валерий Николаевич.

Историческая память народа саха сохранила память о легендарном силаче Боссойко. Что о нем известно сегодня?

РАХМАТУЛЛИН Гейзетулла Гафиатуллович – Большойко (1883-1930) — уроженец Дэбининского рода Первого Мельжахсинского наслега Мегинского улуса Якутской области (с 1922 года Якутской АССР).

Его отец Гафиатулла Рахматуллин был административным ссыльным.

Раньше Большойко считался татарином. Но прошлой осенью молодые краеведы нашли в Центральном архиве Республики Саха документ о том, что отец Большойко по национальности был башкиром.

Рахматуллины были радушно приняты жителями Первого Мельжахсинского наслега. Они для этой семьи построили новый балаган (традиционное якутское жилище, деревянная юрта крепкой постройки), выделили двух коров с телятами, крепкого тяглового быка, пять пудов семенного зерна и обширный алас для сенокоса, зимника.

Гафиатуллу якуты называли Тулла Татаар, старик был маленького роста. А сыновья его были очень рослыми. Семья Гафиатуллы состояла из семи человек — старик с женой, дочь, сыновья Аргылла, Чымылла и Гейзетулла — Большойко, да еще сын дочери.

Жители должны были кормить эту семью и по несколько суток содержать в своих домах поочередно. Сначала Рахматуллиных было пять человек, потом родились Большойко и сын дочери стариков.

Тогда на наслежном сходе решили создать условия для их самостоятельного проживания. Этому в немалой степени способствовал добрый нрав старика, который всем старался помочь, не то, что другие ссыльнопоселенцы. В то время среди ссыльнопоселенцев было немало разного рода сволочей да подонков.

По документам, найденным краеведами в архиве прошлой осенью, старик Гафиатулла в конце 1890-х гг. просил власти, чтоб разрешили вернуться на родину. Результат просьбы неизвестен.

Возможно, старик оставил своих детей в Якутии, ставшей им родной, и вернулся в свои края. Может быть, старик с женой умерли. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Дочь и сыновья, повзрослев, завели свои семьи.

Гейзетулла — Большойко женился на девушке-татарке из Хатынг-Арынского наслега Намского улуса по имени Латыппа, раньше эту женщину называли Матифой.

Большойко скоро серьёзно поссорился со своим старшим братом Аргыллой. Братья оба были семейными. Но их жены много бранились между собой. В результате Аргылла с семьей уехал в город Якутск и поселился там.

Большойко остался в родном аласе, занимаясь скотоводством и коневодством. Попутно занимался хлебопашеством. Все члены семьи Большойко – жена и дети были очень трудолюбивыми.

Рассказывают, что ростом Аргылла был выше — около 205-215 см, возможно, это преувеличение. Шире в плечах, с окладистой бородой. Анатолий Шарапович РАХМАТУЛЛИН, председатель татаро-башкирского землячества города Якутска, предоставил сохранившееся фото. У Аргыллы потомков много. Несмотря на высокий рост и ширину плеч, Аргылла был тонкокостен и физически значительно слабее Большойко.

О среднем брате Чымылле, к сожалению, информация не сохранилась. Говорили, что он вел праздный образ жизни и участвовал в разных аферах того времени. Завел ли он собственную семью — неизвестно.

Большойко и Латыппа имели трех дочерей и двоих сыновей. Старшую дочь звали Алимадада. Сохранились сведения, что она была ростом почти в отца и невероятно сильна физически. Замуж она так и не вышла, но родила сына от якутского парня.

Еще одну дочь звали Езиппа, третью — Михадиза. Старшего сына звали Курбаналей, младшего — Аниулла. Старший сын был женат, имел маленькую дочь.

Старший сын был легок на ноги, прыгал и бегал отлично. Младший Аниулла был не по годам росл и физически силен. В 11-летнем возрасте на ысыахе своего наслега по перетягиванию палки, нынче называемой мас-реслинг, перетянул всех взрослых силачей!

Большойко говорил: «Когда он повзрослеет, станет сильнее меня. По меньшей мере, будет иметь равную мне силу».

Большойко был ростом около 190-195 см и весил около 150 кг сухим весом. Недаром знающие люди говорили: «Большойко — особый экземпляр, по силе нет равного, по меньшей мере до Уральских гор!»

Большойко в первую мировую войну служил и воевал в рядах царской армии, и там всенародно показал свою редкостную природную физическую силу.

В старину якуты очень ценили физическую силу. Благо, тогда в каждом улусе, в каждом наслеге хватало очень сильных людей. Особый интерес был в поднятии тяжестей. Здесь лучшие силачи подразделялись на три особые категории, тяжести поднимали до выпрямления спины, хватали руками.

1. Имеющие силу «в четверть» -«чиэппэр күүстээх» — поднимали 25 пудов (400 кг);

2. Имеющие силу «в половину» — «аҥаар күүстээх» — поднимали 50 пудов (800 кг);

3. Имеющие силу «целую» — «бүтүн күүстээх» — таких было единицы на десятилетия, даже в сотню лет.

В Якутии на протяжении 200-250 лет самым крутым в поднятии тяжестей считался уроженец Хачыкаатского наслега Восточно-Кангаласского улуса, якут-бедняк Биэстээх Бочоох (Пятилетний Бочоох). По сохранившимся сведениям, он в ходе драки ударом кулака убил тогдашнего лучшего русского бойца-кулачника. И чтоб смыть свой грех человекоубийства, один таскал и сложил в штабель бревна для фундамента церкви в селе Покровске. Сейчас в с. Хачыкаат есть камень, которым играл, поднимал и забавлялся Биэстээх Бочоох. Ныне этот камень отломлен с одного края, и весит в таком виде 720 кг.

Проезжая через Хачыкаат в 1920-х годах, Большойко тоже поднял этот камень. Во время поднятия от неимоверной нагрузки оторвались подошвы торбасов Большойко.

Во время службы в царской армии Большойко, в его части соорудили для измерения физической силы отборных солдат особое устройство. Вроде оно вращалось вокруг оси против огромной пружины, напоминало лошадиную мельницу. Самые сильные русские солдаты раскручивали около тридцати пудов.

Настала очередь Большойко — в первом подходе он раскрутил 75 пудов. При это сказал: «Немного отдышавшись, отдохнув, раскручу еще больше». Офицеры удивились, видя чудесного силача. Большойко взялся за рукоятки сооружения и начал крутить по часовой стрелке. Стрелка сооружения показала 97 пудов! Большойко захотел сделать 100 пудов, но руки и ноги стали трястись.

Ротный закричал: «Рахматуллин! Остановись! Иначе пружина разобьет тебя об стену!» Большойко, подчинившись ротному, медленно отпустил пружину.

Офицеры единогласно решили, что Большойко может закручивать 100 пудов. Стали расспрашивать, если ли на его родине, в Якутии еще такие же силачи. Большойко ответил, что знает 3-4 якутов, равных ему по силе — Күүстээх Уйбаан, Мамыйык Түмэппий, Бараммат Байбал и Кэрэ Киһи Уола.

Большойко был человеком мягкого характера, спокойный, веселый, разговорчивый, очень любил детей.

Образ жизни и родной его язык были якутскими. От татаро-башкирского происхождения у него — вероисповедание, имена жены и детей.

Большойко не пропускал ни одного якутского праздника ысыах, якутские конные скачки, свадьбы, именины, летние и зимние неводьбы — ловля неводом карасей, весеннюю охоту на уток и турпанов, не пропускал осуохай.

Стоит отметить, что другие мусульмане — татары и башкиры перечисленные мероприятия старались не посещать, говорили, что не позволяет ихняя вера, а Большойко ходил.

Со своими родственниками в Якутске, другими татарами и башкирами не поддерживал тесные связи. По крайней мере, об этом ничего не известно. С якутами был на постоянной связи, дружил с местным населением.

Отрицательная сторона характера Большойко — играл в карты. Почти всегда проигрывал, но все равно играл.

В Центральном архиве есть документ «Посемейная перепись населения Первого Мельжахсиского наслега за 1927 год».

Там перечислены:

1. Гейзетулла Рахматуллин — хозяин;

2. Латыппа — жена;

Дети:

Алимадада — дочь,20 лет;

Курбаналей — сын, 16 лет;

невеста?

Михадиза — дочь, 13 лет;

Езиппа — дочь, 11 лет;

Аниулла — сын, 9лет.

Слава о легендарном силаче и хорошем человеке жива и поныне. 23 июня в его честь установят памятный знак в Мегино-Кангаласском улусе. Сведениями о Боссойко поделился с SakhaLife Валерий Луковцев.