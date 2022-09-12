Представители органов власти и общественности Мирнинского района посетили Тас-Юряхское НГКМ

8 сентября делегация ООО «Газпром недра» совместно с представителями администрации муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) посетила Тас-Юряхское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ).

Участники выездного совещания обсудили итоги и перспективы производственной деятельности компании в Мирнинском районе, а также на месте оценили основные аспекты ее реализации, включая соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Участники поездки положительно оценили организацию производственных процессов и высказали ряд конструктивных предложений.

«Для компании «Газпром недра» встречи с представителями органов власти и общественности становятся доброй традицией. Мы понимаем, насколько важно при выполнении производственных задач бережно относиться к уникальной экосистеме Севера, а также уважать интересы коренных жителей территорий. Совместные инспекционные посещения объектов позволяют в режиме реального времени ответить на возникающие вопросы, продемонстрировать ход работ и обстановку на объекте», – сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

«Нефтегазовая отрасль является для нас очень перспективной. Мы настроены на максимальное сотрудничество с компаниями, работающими на нашей территории, и заинтересованы в их участии в социально-экономическом развитии Мирнинского района», – отметил глава района МО «Мирнинский район» Александр Басыров.

Справка

ООО «Газпром недра» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. В 2019 году производственный потенциал компании расширен за счет интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания централизованно выполняет полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 4500 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и г. Тюмени.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001, система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO45001 и система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001).