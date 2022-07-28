Представители Координационного совета по донорству крови посетили Якутию

В начале июня 2022 года дан старт основному этапу Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора»: по инициативе Национального фонда развития здравоохранения она вошла в Программу мероприятий Года культурного наследия народов России.



Организаторы акции – Национальный фонд развития здравоохранения, Федеральное медико – биологическое агентство и Координационный совет по донорству крови при ОП РФ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Российского Красного Креста.



В круг задач акции входят проведение донорских мероприятий с использованием тематики Года культурного наследия народов России, направленных на пополнение запасов крови в соответствии с потребностями региональных учреждений службы крови; вовлечение работников культуры и хранителей культурного наследия народов России в донорское движение; содействие вовлечению доноров в культурную жизнь регионов, сохранение и популяризация культурного наследия народов России; обобщение лучших практик межведомственного взаимодействия в сфере донорства крови.

26-28 июля в г. Якутске состоялось выездное мероприятие Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ.

В первый день, 26 июля, делегация, состоявшая из заместителя руководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, директора некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения» Стефанюк Елены Ивановны , заместителя директора НФ «НФРЗ» Вершининой Натальи Викторовны, главного внештатного трансфузиолога Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации, главного врача КГБУ «Краевая станция переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края Кожемяко Оксаны Валерьевны , профессора кафедры трансфузиологии и проблем переливания крови ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова», доктора медицинских наук Мадзаева Сергея Руслановича, главного врача ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови министерства здравоохранения республики Бурятия» Бутухановой Марины Николаевны, в сопровождении главного врача Ермолаева Ариана Рафаэловича посетила станцию переливания крови, познакомилась системой контроля качества, условиями заготовки компонентов донорской крови.

На заседании коммуникационной площадки «Донорство крови и донорство костного мозга в РФ», которая была проведена 27 июля в республиканском медиацентре «Сахамедиа», обсуждались эффективные региональные практики антикризисного управления донорством крови, участники мероприятия обменялись опытом работы учреждений службы крови в условиях введения санкций, а также развития донорского движения. В работе площадки приняли участие заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Балабкина Ольга Валерьевна, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Бурнашева Любовь Степановна, заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин Владислав Валерьевич, главные врачи службы крови регионов Дальневосточного федерального округа, участники института донорства крови – врачи-трансфузиологи республиканских и городских медицинских организаций, представители Региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Общественной организации «Российский красный крест».

В 2022 году, объявленного Годом культурного наследия народов России, при поддержке Фонда президентских грантов, некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здравоохранения» проводится Всероссийская акция «#КультураДонорству» Республика Саха (Якутия) является одной из участков-регионов Акции.

«Традиции, обычаи, духовные ценности, уникальное мировоззрение, народное творчество, произведения искусства мастеров и многое другое определяют духовное богатство нашей большой страны. Но есть еще один вид наследия, являющийся огромным вкладом в развитие и процветание общества, в здоровье нации. Это такие важные человеческие качества, как сострадание, желание помочь, способность к самопожертвованию. И добровольное донорство крови стоит на почетном месте среди великих культурных достижений человечества» — раскрывает замысел коллаборации директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» Елена Стефанюк.

Заместитель министра культуры и духового развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин рассказал о совместных планах по реализации Акции:

«Министерством культуры разработан план мероприятий, который включает в себя 34 различных пункта — это встречи, лекции, выставки, акции, флешмобы, и есть интересные предложения который еще не проводились на федеральном уровне, к примеру – организация буккроссинга на станции переливания крови»

В рамках площадки также состоялось награждение Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ участников донорского движения, внесших за вклад в развитие донорства крови и компонентов в Республике Саха (Якутия), были вручены памятные подарки.

«Культурный код донора — это прежде всего напоминание нашим людям о том, что кому-то необходима кровь сегодня, именно сдача крови дает возможность спасать новые жизни. В настоящее время в республике функционирует хорошо организованная Служба крови. Благодаря работникам этой службы проводится заготовка качественных и безопасных компонентов донорской крови, в том числе переработка, хранение и транспортировка. Все это осуществляется для сохранения здоровья и жизни наших соотечественников» — сообщила заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.