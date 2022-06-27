Представители ГУП ЖКХ РС (Я) помогают в городе Кировское ДНР

Генеральный директор Виталий Чикачев и работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» находятся в Донецкой народной республике в составе передовой группы от Якутии. Команда специалистов жилищно-коммунального хозяйства помогает с подготовкой к отопительному сезону и учебному году в городе Кировское, над которым Якутия взяла шефство.

Как сообщал ранее Виталий Чикачев, специалисты обследовали все объекты, подготовили проектно-сметную документацию и план-график работ по ним.

«Наша главная цель – подготовить к предстоящему осенне-зимнему периоду город, восстановив социальные и объекты жизнеобеспечения. Мероприятия по восстановлению коммунальной инфраструктуры уже начаты. Сегодня осуществляется реконструкция инженерных сетей от котельной №1 протяженностью 2 км. Ведутся работы по замене кровли социальных объектов. В школе №2 запланирован капитальный ремонт и благоустройство территории. На текущий момент здание образовательного учреждения полностью подготовлено к отделочным работам», – рассказал он.

Отмечено, что в городе приступили к ремонтно-восстановительным работам дорожного покрытия. Для этих целей доставлена специализированная техника и оборудование.