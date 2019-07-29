Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

В Якутске на днях состоялась рабочая встреча руководства ГУП «ЖКХ РС (Я)» с представителями ПАО Сбербанк.

В совещании приняли участие генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, первый заместитель по экономике и финансам Мария Аргунова, начальник управления финансов предприятия Сергей Струкин, со стороны Якутского отделения ПАО Сбербанк: управляющий Алексей Зезюлин, заместитель управляющего Василий Багрецов и начальник отдела клиентских менеджеров РГС Татьяна Макарова.

В ходе встречи представители Сбербанка обозначили, что ГУП «ЖКХ РС (Я)» является крупным партнером по использованию многих продуктов, предоставляемых банком. Так же Сбербанк выступает основным банком по зарплатному проекту предприятия с долей охвата работников свыше 70 процентов.

Важно отметить, с целью обеспечения завоза топливных ресурсов в краткосрочный период навигации, с 2015 года была достигнута договоренность между Сбербанком и ГУП «ЖКХ РС (Я)» о предоставлении кредитных средств на специальных условиях в качестве обеспечения государственной гарантии республики.

Кроме того, предприятие пользуется и другими продуктами Сбербанка: расчетно-кассовое обслуживание, предоставление банковской гарантии, аккредитивная форма расчетов, страховой брокер и овердрафтное кредитование.