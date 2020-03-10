Представители Газпрома обсудили с руководством Олекминского района благотворительную помощь

Представители ООО “Газпром трансгаз Томск” провели встречу с руководством органов местного самоуправления Олекминского района Якутии. Разговор коснулся основных направлений сотрудничества и благотворительности.

Якутия – регион стратегически важный, так как входит в зону Восточной газовой программы. В рамках Программы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке появится единая система добычи и транспортировки газа, которая обеспечит “голубым топливом” не только восточные регионы России, но и Китай. Через Якутию проходит крупнейший на Востоке магистральный газопровод – “Сила Сибири”. Реализацию этого масштабного проекта на территории Якутии осуществляет ООО “Газпром трансгаз Томск”. По словам главы Олекминского района Николая Харбина, компания «подставляет плечо» району, помогая развивать и социальную сферу.

Уже много лет “Газпром трансгаз Томск” занимается модернизацией пищеблоков образовательных учреждений, детских площадок. С 2012 года благодаря газовикам новое оборудование получили 99 школ и детских сада, объем финансирования составил более 46 миллионов рублей.

Кроме общеобразовательных школ и детских садов компания поддерживает ряд учреждений дополнительного образования детей и подростков. Пример такой помощи – Олекминская детская школа искусств и Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников.

Социально-реабилитационные центры тоже стали адресатами финансовой помощи. Для Нерюнгринского линейного производственного управления таким подшефным социальным учреждением стал Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул». Там сотрудники компании частые гости, приезжают они непременно с подарками. В “Тускуле” обновили оборудование столовой, там появилась современная бытовая и компьютерная техника. В комнатах детей – новые окна.

При поддержке ООО “Газпром трансгаз Томск” в Алданском районе активно строятся детские площадки. Три новых современных объекта недавно установили в Томмоте.

В рамках масштабной программы “Газпром – детям” в 2021 году в регионе появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, оборудованных всем необходимым. Их построят в Якутске, Алдане и Нерюнгри. Инвестиции оцениваются в 1,7 миллиарда рублей.

Компания заинтересована в том, чтобы стратегически важные объекты обслуживали только квалифицированные кадры, поэтому большое внимание уделяет профессиональной подготовке молодых сотрудников и выбору своего будущего школьниками.

Стоит отметить, что компания активно поддерживает национальные традиции коренных народов. Так, в этом году в Олекминске при ее поддержке пройдет якутский праздник лета – Ысыах Олонхо.

ООО “Газпром трансгаз Томск” ответственно относится к сохранению окружающей среды. Его работники принимают активное участие в добровольных экологических акциях. В конце августа прошлого года сотрудники Алданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО “Газпром трансгаз Томск” собрали около 300 килограммов мусора в рамках ежегодной экологической акции «Зеленая Россия».