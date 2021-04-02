Представители Фонда капремонта встретились с улусными главами

С 22 по 26 марта представители некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» посетили пять районов республики, а именно Томпонский район, Таттинский, Усть-Алданский, Намский улус и Кобяйский улусы.

Где в каждом районе были проведены рабочие совещания с участием глав муниципальных образований указанных районов, в рамках исполнения поручения председателя Якутии Андрея Владимировича ТАРАСЕНКО по итогам совещания по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) №ПП-29-П1от 18 февраля 2021 года.

В ходе встреч были обсуждены вопросы по реализации планов капитального ремонта многоквартирных домов, об информационно-разъяснительной работе среди населения о необходимости уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

По итогам встреч и обсуждения вопросов, участники совещаний пришли к соглашению по организации межведомственных комиссий в муниципальных образованиях для обследования деревянных многоквартирных домов на предмет нецелесообразности проведения капитального ремонта, в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) №332-п от 16.06.2014 года «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

Также руководители муниципальных районов и муниципальных образований отметили необходимость и важность проведения таких встреч с представителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).