Представители Фонда капремонта побывали в Верхневилюйском районе

18 марта рабочая группа НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» посетила Верхневилюйский район и провела рабочее совещание с представителями муниципальных образований по вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) в муниципальных образованиях района.



В рамках встречи обсудили вопросы по признанию деревянных МКД нецелесообразными для проведения капитального ремонта. Представители муниципальных образований отметили необходимость организации межведомственной комиссии для обследования деревянных многоквартирных домов на предмет целесообразности проведения капитального ремонта.

На встрече присутствовали представители поселений: главный специалист по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства администрации МО «Село Верхневилюйск» — БАРАХОВА Л.Д., заместитель главы МО «Хоринский наслег» — ЯКОВЛЕВ М.И.