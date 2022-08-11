11.08.2022
11:25
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Происшествия

«Представители» банка украли у якутян 2,5 млн. рублей

Двое жителей Нерюнгринского района лишились около 2,5 миллионов рублей после общения с «представителями» банка

50-летнему рабочему поступил звонок с неизвестного московского номера. Звонившая девушка представилась оператором банка и сказала, что к мобильному номеру потерпевшего подключился ещё один номер, и, если это не его номер, то в отношении него могут совершаться мошеннические действия. Затем мужчину переключили яко бы на специалиста финансового отдела, который сообщил, что для предотвращения незаконных действий в отношении него необходимо перевести все денежные средства на «защищённый счёт», при этом убедив потерпевшего никуда не обращаться, т.к. сами сотрудники банка могут быть к этому причастны. Далее по указанию «специалиста» заявитель перевёл на указанный номер счёта 128 500 рублей, затем в мобильном приложении оформил кредитную карту на 316 000 рублей и перевёл их на другой указанный счёт. Однако мошенникам этого показалось мало, и они убедили потерпевшего оформить кредит на крупную сумму денег и тоже отправить их на «защищённый счёт». В общей сложности мужчина перевёл мошенникам 2 317 500 рублей.

43-летней жительнице п.Беркакит также поступил звонок с неизвестного московского номера. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что её банковская карта привязалась к новому абонентскому номеру и подключен авто-перевод денежных средств на счет другого человека. Затем в мессенджере «Ватсап» лжесотрудник отправил ссылку и сказал, что необходимо по ней перейти для отключения доступа третьим лицам к её банковской карте. Потерпевшая перешла по данной ссылке и под диктовку стала выполнять различные операции, после чего увидела, что с её карты произошло списание 144 000 рублей.

Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем, что сотрудники банка звонят только в одном случае — чтобы озвучить кредитное предложение, во всех остальных случаях звонят МОШЕННИКИ!  Ни в коем случае не осуществляйте никаких финансовых операций по указанию незнакомцев, не переводите деньги ни на какие «защищённые» счета и ячейки, которых не существует, не переходите по отправленным ссылкам, в противном случае вы рискуете остаться без своих сбережений!

Источник: Отдел МВД России по Нерюнгринскому району

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