Представители АЛРОСА посетили предприятия долгосрочных клиентов



АЛРОСА возобновляет прерванные пандемией визиты к своим ключевым клиентам. Делегация во главе с заместителем генерального директора АЛРОСА Евгением АГУРЕЕВЫМ посетила долгосрочных клиентов компании в Индии. Как только эпидемиологические ограничения позволят, компания встретится со своими клиентами во всех алмазных центрах, в первую очередь в Антверпене, крупнейшем мировом хабе.

Компании, происходящие из Индии прямо или косвенно, составляют более 2/3 членов сообщества ALROSA ALLIANCE, объединяющего действующих и потенциальных долгосрочных клиентов АЛРОСА, которые придерживаются принципов ответственного ведения бизнеса и имеют подтвержденную репутацию ответственных покупателей алмазов.

Представители АЛРОСА, включая заместителя генерального директора Евгения Агуреева, главу Центра клиентской политики Станислава Мартануса, директора по развитию ограночного комплекса Дмитрия Амелькина и главу представительства в Индии Джима Вимадалала, на прошлой неделе посетили крупнейший в мире гранильный хаб в Сурате и Бхаратскую алмазную биржу в Мумбаи.

«Индийская гранильная индустрия – уважаемый партнёр АЛРОСА на протяжении многих лет. Мировой гранильный центр, Индия обрабатывает более 90% всех алмазов в мире, в том числе добываемых АЛРОСА. В марте 2020 года пандемия прервала нашу практику регулярных встреч с партнёрами. Мы рады, что ситуация позволила нам посетить Индию накануне праздничных каникул в честь фестиваля Diwali. АЛРОСА обращает большое внимание на создание добавленной стоимости, поэтому мы посетили не только гранильные предприятия наших долгосрочных клиентов, но и ювелирные фабрики. Все наши клиенты для нас в равной степени важны. Мы рассчитываем посетить их, как только международные ограничения позволят», — прокомментировал Евгений Агуреев.

АЛРОСА открыла свое представительство в индийском Мумбаи в апреле 2018 года. Компания поступательно наращивает прямое сотрудничество с индийскими партнёрами, которые традиционно осуществляют часть торговли через мировые алмазные центры в третьих странах.