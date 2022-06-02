02.06.2022
14:08
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Общество

Представителей каких профессий в Якутске уважают больше всего?

На первом месте рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники, вторую строку делят педагоги и военнослужащие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJobузнал, представителей каких профессий в Якутске уважают больше всего. В открытом опросе приняли участие экономически активные жители из Якутска.

Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 32% жителей Якутска испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 11% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение 7%.

7% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС. По 3% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 6% считают, что представители любых специальностей достойны уважения. Среди других профессий респонденты называли администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров и проч.

Женщины чаще мужчин назвали в качестве наиболее уважаемых профессий врачей и учителей. Мужчины же чаще считают труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих достойным уважения в первую очередь.


Время проведения: 21—31 мая 2022 года

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Анастасия Зырянова, пресс-служба SuperJob

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