Представитель властей Киргизии обратился к своим соотечественникам в Якутии

Заместитель председателя Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии Самат Токтоболотов в ходе поездки в Якутию после задержания в российском регионе киргизского мигранта, обвиняемого в похищении и изнасиловании женщины, встретился с соотечественниками и призвал их не допускать действия, ведущие к межэтническим конфликтам, сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе ГСМ Киргизии.

В ходе встречи с представителями духовенства Якутска, в которой также приняли участие около 50 выходцев из Центральной Азии, Токтоболотов призвал соотечественников:

«Воздержаться любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты, соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать традиции и обычаи страны пребывания» — сообщили в киргизском ведомстве.

В ходе поездки Токтоболотов также встретился с главой администрации правительства Якутии Федором Борисовым и обсудил с ним ситуацию вокруг задержания киргизского мигранта.

«В ходе встречи состоялся обмен информацией о текущей ситуации в Якутии, обсуждены вопросы межэтнического взаимодействия народностей, проживающих на территории Республики Саха (Якутии), по урегулированию конфликта и дальнейшему сотрудничеству», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, киргизская делегация во главе с Токтоболотовым также провела встречу министром по внешним связям и делам народов Якутии Гаврилом Кириллиным.

Фото: ИА «Кабар»