Представитель RUTUBE пожурила якутян: У вас такой контент под ногами…

Юлия Талапанова: блогерам из Якутии стоит обратить внимание на национальный видеохостинг Директор департамента маркетинговых коммуникаций «Rutube»подсказала направления, о которых можно снимать ролики

Начинающим блогерам и авторам видеконтента из Якутии стоит обратить внимание на национальный видеохостинг. Как считает директор департамента маркетинговых коммуникаций «Rutube» Юлия Талапанова, которая принимает участие на форуме «ProДФО- Республика Саха (Якутия) Медиашкола», для того чтобы стать известными и зарабатывать на этом, жителям республики нужно приложить минимальные усилия, сообщает ЯСИА.

«Сначала я хочу немного пожурить жителей Якутии. Ребята, у вас тут просто потрясающая природа, ресурсы, уникальная культура и самобытность, а вы об этом молчите. Контент фактически лежит под ногами и для того, чтобы стать лидером мнения, популярным блогером нужно приложить минимальные усилия. Тут зимой можно снимать контент каждую секунду и неплохо это монетизировать», — сказала она.

Юлия Талапанова отметила, что для большинства жителей России знания о Якутии ограничиваются холодами, оленями и мамонтами, и подсказала два направления, о которых можно снимать ролики, и они точно станут популярными. «Я родилась и живу в Подмосковье и, к своему стыду, мало знаю о самой большой территориальной единице страны. Живущие тут могут легко превратить это в реальную узнаваемость. Снимайте об экологии и туризме – это ваша гордость. Побывала в Царстве вечной мерзлоты и была очень впечатлена, вполне возможно, что для вас это быт, то, на что не обращаешь внимание, но такое было очень интересно для жителей центральной полосы», — заявила представитель «RUTUBE».

Она отметила, что национальный видеохостинг может за свои деньги помочь реализовать проекты начинающих блогеров из Якутии. «Просто нужно понимать, что делаешь и предоставить нам свою презентацию. Это не так трудно, как может показаться. Возможно, вы смотрели сериал «Нежность», а он полностью снят на телефон. При этом у нас 100% монетизация для блогеров, то есть вы можете зарабатывать на своем контенте. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам», — заявила Юлия Талапанова, отметив, что заявку на монетизацию можно подавать в администрацию хостинга после пяти тысяч просмотров. Директор департамента маркетинговых коммуникаций «RUTUBE» также сообщила, что блогеры могут пройти верификацию в хостинге, что очень поможет в дальнейшем.

«Верификация подтверждает, что вы живой адекватный человек, и способны сами модерировать свой контент. Также верификация поможет в продвижении вашего канала как через внутренние ресурсы, так и через внешние. Мы можем поднять ваш контент в рекомендации вашего направления «юмор», «музыка», «бьюти», «образование» и так далее», — заявила она.

Напомним, 4 августа в Якутске стартовал форум «ProДФО – Дальний Восток: курс на креативную экономику. Новые возможности для личного роста». На мероприятии поднимаются вопросы развития региональных стартапов креативной индустрии, импортозамещения в IT-сфере и многое другое.