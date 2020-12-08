Представитель Росавиации «встретился» с руководителями авиапредприятий Якутии

Развитие авиационной отрасли Якутии рассмотрено 7 декабря на совещании у и.о. председателя правительства РС(Я) Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием ЯДРОВЫМ.

На совещании приняли участие руководители крупных авиапредприятий Якутии.

В данное время на территории республики реализуется Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В ближайшие годы будут построены 5 новых взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием в аэропортах Олекминск, Нюрба, Черский, Мирный, Маган, реконструированы (восстановлены) взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием в аэропортах Полярный, Нерюнгри и Якутск. В восьми аэропортах намечена реконструкция вспомогательной аэропортовой инфраструктуры (рулежные дорожки, перроны, аварийно-спасательные станции, ограждения, патрульные дороги, ангары).

Сметная стоимость на период до 2024 года составляет 38,6 млрд рублей.

В 2020 году продолжены работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Олекминск, Нерюнгри, Жиганск, Якутск с завершением в 2020-2022 годах, реконструкции аэропортового комплекса Верхневилюйск, разработка проектно-сметной документации аэропортов Маган, Полярный, Усть-Нера с завершением в 2020 году. Начаты подготовительные мероприятия по мобилизации инженерно-технического персонала, рабочих и спецтехники по реконструкции аэропортов в городах Мирный и Нюрба.

Лимит бюджетных ассигнований на 2020 года составил 6,65 млрд рублей.

Отдельным вопросом рассмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутск. В рамках данного проекта не до конца решённым остается вопрос водоотведения с территории, прилегающей к аэропорту.

Строительно-монтажные работы по устройству объектов водоотведения предполагается начать с марта 2021 года. Со стороны региона есть предложение о проведении параллельных строительных работ для соблюдения установленного графика.

Вопрос о необходимости субсидирования авиационной отрасли Якутии поставлен генеральным директором ФКП «Аэропорты Севера» Вадимом ВОЛКОВЫМ и генеральным директором авиакомпании «Полярные авиалинии» Семеном ВИНОКУРОВЫМ.

Совокупность многих факторов создали сложную экономическую ситуацию для авиапредприятий, год завершается убыточно. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска влияет на объемы перевозок, это создаёт выпадающие доходы.

Алексей Колодезников подчеркнул стратегическое значение авиации для Якутии, обратил внимание на крайнюю актуальность государственной поддержки авиационной отрасли, на готовность региона к софинансированию субсидирования авиаперевозок.

«Авиация напрямую влияет на жизнь людей. Но сегодня якутяне не могут оплачивать высокие авиатарифы. Якутия из республиканского бюджета субсидирует авиаперевозки на 322 миллионов рублей. В Минвостокразвития РФ рассматривается вопрос о субсидировании авиаперелетов на Дальнем Востоке. При положительном решении сумма софинансирования со стороны Якутии может быть увеличена до 1 млрд рублей. Такая возможность предусмотрена в бюджете региона», — отметил Колодезников.

Заслушав все выступления, Дмитрий Ядров предложил в недельный срок актуализировать все предложения от республики для предметного рассмотрения и принятия окончательного решения по поставленным вопросам. Он обратил особое внимание ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на строгое соблюдение утвержденных сроков, на необходимость устранения всех факторов, препятствующих отставанию.