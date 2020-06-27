Представители ОП Якутии комментируют указ по ДВ

Члены Общественной палаты РС (Я) прокомментировали Указ Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» от 26 июня 2020 года .

Валентина Кириллина: «Мы с большим удовлетворением встретили Указ Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» от 26 июня 2020 года №427, в котором большое внимание уделено принятию дополнительных мер, направленных на рост рождаемости, повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; качественного общего и среднего профессионального образования, услуг организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций; сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и т.д. Для нас очень важно, что Глава Якутии Айсен Николаев возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по вопросам развития Дальнего Востока».

Александр Прокопьев: «Указ содержит проблемные вопросы, которые необходимо решить, и перечень мер, которыми и определится социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Цели плотно переплетены между собой. Выполнение одной способствует выполнению другой. Считаю правильным, что ответственность за реализацию целей и задач возложены на федеральные власти: руководителям субъектов будет проще опираться на поддержку из центра.

Важной целью считаю прекращение миграционного оттока населения. На севере Дальнего Востока суровый климат, удержать население, особенно людей, которые вышли на пенсию, возможно лишь за счет формирования комфортных условий для проживания. Планы как до 2024, так и до 2035 года достаточно амбициозны. Целью является превышение среднероссийских показателей и качества жизни населения, и экономического развития. Их реализация позволит сделать Дальний Восток привлекательным как для инвестиций, так и для проживания».

Лена Ефремова: «В 2018 году Общественная палата Республики Саха (Якутия) выступила инициатором проекта «Мои идеи — Дальнему Востоку» по сбору предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока. Жители республики активно вносили свои предложения по социально-экономическому развитию своего региона и получили живой отклик на общественных слушаниях палаты.

Сейчас, в период исторических перемен принятия поправок в Конституцию Российской Федерации, особо ценно то, что в принятом Указе учтены предложения дальневосточников по улучшению качества жизни, прироста населения, благополучия и социально-экономического развития Дальнего Востока, которые были внесены в рамках реализации проекта «Мои идеи – Дальнему Востоку».