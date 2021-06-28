Представитель авиакомпании «Якутия» подозревается в посредничестве нескольких взяток

Уголовное дело по статье УК РФ о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере возбудили в отношении менеджера по сервису представительства АО «Авиакомпания «Якутия», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского СУТ СК РФ.

Мужчине инкриминируют семь эпизодов преступной деятельности. «По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы представитель авиакомпании по поручению взяткополучателя осуществил посредничество в получении взяток на общую сумму в размере более 4,6 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги были получены от разных представителей коммерческих предприятий, которые выигрывали в конкурсах на заключение договоров по оказанию услуг по обеспечению бортовым питанием, напитками, бортовой посудой, буфетно-кухонным оборудованием для нужд авиакомпании «Якутия». На данный момент продолжают расследование уголовного дела.

Также в производстве следователей находится многоэпизодное уголовное дело, возбужденное по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в отношении начальника организации сервиса пассажиров АО «Авиакомпания Якутия» по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о получении взятки в крупном размере.