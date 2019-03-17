Предсказатель погоды Тускул избран главой наслега

Сегодня, 17 марта состоялись досрочные выборы на пост главы в двух муниципальных образованиях Чурапчинского района – Хаяхсытского и Чурапчинского наслегов.

В Хаяхсытском наслеге выборы выиграл Тарас Лукич ТАРАСОВ, сотрудник радио НВК САХА и популярный в народе предсказатель погоды ТУСКУЛ, выдвинутый ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 203 избирателя.

На втором месте самовыдвиженец, спортивный инструктор Афанасий Петрович ДОРОФЕЕВ с 65 голосами и 2 голоса набрал Артем Андреевич ТИНЬКОВ, безработный, выдвинутый ЛДПР.

Главой Чурапчинского наслега избран Владимир Дмитриевич СИВЦЕВ, генеральный директор ООО «Хатан», выдвинутый «Единой Россией», которому отдели голоса 2154 избирателя.

На втором месте Леонид Степанович МАКАРОВ, самовыдвиженец, главный специалист администрации Чурапчинского наслега, за которого проголосовали 474 избирателя.

99 голосов у Семена Витательвича МАКАРОВА, госслужащего АГиП РС(Я), помощника депутата ГД ФС РФ Селезнева В.С., выдвинутого ЛДПР.

Об этом сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».