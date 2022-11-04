Предсказания якутской ясновидящей Марии-Сырдык Күүс

Якутская ясновидящая Мария Сырдык Күүс опубликовала в своем телеграм-канале Сырдык Күүс очередные предсказания.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ в обществе и в целом?

Умные и сообразительные люди успешно пользуются моими подсказками и делают дела. Над каждым моим словом надо вдумываться, друзья, а не бегло читать😉

🔅В различных учреждениях будут введены часы для «полит грамотности». Будут вести лекции по значимости нашего государства и его политики. Специальные просветительские беседы на темы о патриотизме и преданности родине.

🔅Все публикации в интернете и в печатных изданиях пройдут первичную проверку на «вшивость», как говорится: «думай прежде чем что-либо говорить».

🔅Помощь и поддержка производителей, Дальний Восток будет развиваться быстрее и сильнее чем западная часть. Работа на земле и с землей. Создаются логистические компании. Новые заводы, совместно с Юго-Восточной Азией.

🔅Все что производится в России будет цениться и почитаться. Цены естественно будут выше чем аналоги. Аналогов нет.

🔅В Якутии будет развиваться энергетический кластер, найдут новые месторождения полезных ископаемых (урановые), природа станет немного токсичнее чем было раньше (воздух, потом вода).

🔅Экологическая обстановка будет хуже. Вижу у нас будет отравленные озера и реки, (рыбы плавают верх брюхом) а некоторые водоемы просто исчезнут, в некоторых местах наоборот, наводнения (сельхоз угодия).

🔅Вижу больных диких животных, (инфекционные болезни, вирусы или с ума сходят). Охотиться не советую. ВСЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ОТРАВЛЕНЫ.

🔅Другие страны пойдут по пути экологичных технологий. У нас будет часть из таких технологий, но сильно гибридная, разбавленная (об этом мы еще поговорим как-нибудь).

Лайк и репост пожалуйста, чтоб все узнали, махтал! ❤️