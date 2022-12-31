Предсказания Марии Сырдык на 2023 год уже начинают сбываться?😮🤔

Якутский экстрасенс Мария Сырдык начала отмечать уже сбывшиеся свои предсказания на 2023 год: о НЛО, военной подготовке в школах, увеличении числа военных.

Поэтому прочитайте еще раз «Новости из будущего», которые сообщила нам Мария накануне нового года 2023 года. Год ожидается быть интересным и не простым, пишет якутская шаманка в тгк Канал «Сырдык Кyyс».

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА 2023 ГОД и не только

Написала без упорядочения, как приходят видения так и написала, не злитесь если что, получилось как то не конкретно, у нас время такое… Внимание: все что написано внизу — это предупреждения, не в моих планах сеять негатив. А вы в свою очередь постарайтесь смотреть все с позитивной стороны.

Вижу как по улице ходят много солдат. Быть военным будет престижно и модно, одним словом — новые герои.

Вчера я увидела солдат бегущих в отчаянную атаку. Это значит что вооруженные столкновения продолжатся.

Полная милитаризация страны. Бизнес на военном деле будет очень прибыльным. Вооруженные конфликты будут рассматриваться как бизнес для всех тех кто участвуют в нем.

Много новых ракет, стреляют в самолеты. Горят леса на западе, ну и не только леса горят. Конфликты на нашей территории.

СНГ восстанет, вижу Казахстан, Азербайджан, Армения итд (честно, я плохо разбираюсь). Докаев собирает армию.

Новое вооруженное столкновение с другой страной. Там референдум и восстания, короче народные волнения.

СССР по новому. Вижу пионерские отряды и военно-патриотические лагеря где будут учить детей стрелять и бросать гранаты, учить управлять боевыми роботами-дронами. Красные флаги и Z везде вывешены.

Восточные страны станут еще ближе, наши верные друзья и соратники.

Большие пожары и взрывы, будем сочувствовать потерям одного российского города. Там реально катастрофа. Слышу плачь и причитания.

Закроют границы. Только привилегированные будут выезжать из страны. Объявят боевую готовность половине страны. (большинству — это не имеет никакой роли)

Климат преподносит очередные сюрпризы. Цунами/ураган уничтожит одно село или городишко.

Землетрясения с амплитудой до 8 баллов. Земля начнет менять свои очертания (пришло время природе обновляться, матушке земле не комфортно из-за нас).

Мертвые птицы падают с неба. Рыбы падают с неба. Жуки. (следите за небом, вдруг улов будет шикарный (шутка))

Нашествие саранчи и засуха, как у нас так и в других местах, городах, странах. У нас целые озера исчезнут. Вся Якутия покрыта дырами и ямами уходящими под землю (на северных районах не рекомендую жить).

Очень много пожаров, вижу как пол планеты практически горит. Дым и солнце который сжигает все, невыносимая жара…(подготовьтесь заранее, покупайте защитные маски и средства)

Доллар выше чем в прошлом году. Сверху будут удерживать цены на товары народного потребления, контролировать ее (надо потреблять бережливо).

Нехватка медицинских товаров и медиков в целом (пора возвращаться к народным средствам лечения).

Странные смерти людей от неизвестной болезни. Кстати у животных тоже (берегите свое здоровье).

Очень много уродов вырождаются (патологии) (следите за своим питанием).

Магнитное поле земли утроится. В общем, баланс в природе тоже уродуется. Летом будет идти снег. Резкая смена погоды повсеместно виднеется повсюду.

В разных странах будут наблюдать за НЛО. Видимо прилетели спасать нас. Но человечество спасет лишь полное очищение его…от эгоизма. С наступающим Вас, сил вам и терпения!