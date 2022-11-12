12.11.2022
19:31
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Эзотерика

Предсказание Сырдыка: что-то пошло не так…

Ближе к заветной дате произошел «отвод российских военных в районе Херсона с правого берега Днепра на левый». Точные мотивы отвода войск пока не разглашаются.
11.11 была самая масштабная Всемирная распродажа. Но ведь не о ней вещал наш собеседник? Алексей Божедонов поведал о своём раннем прогнозе не менее загадочно: «События отложили, мы пошли более долгим, тяжким, кармическим путём», сообщает тгк Sakhaday.
Подробности: https://sakhaday.ru/news/yakutskiy-ekstrasens-syrdyk-naprorochivshiy-zavershenie-specoperacii-11-noyabrya-my-poshli-bolee-tyazhkim-karmicheskiy-putem?from=copy

Фото: Соцсети
Источник: тгк Sakhaday

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