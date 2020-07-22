Председателю общественной организации вынесен приговор

Прокуратура Нижнеколымского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении председателя одной из общественных организаций района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что общественной организацией, осуществляющей деятельность по защите прав социально незащищенных слоев населения, по результатам участия в объявленных администрацией района конкурсах для социально ориентированных общественных организаций получены денежные средства в сумме 550 тыс.рублей на реализацию проекта «Спорт для всех».

Вместе с тем после поступления средств на счет организации подсудимая, являющаяся председателем общественной организации, из корыстных побуждений путем присвоения похитила их в сумме 539 тыс.рублей, распорядившись ими в личных целях по своему усмотрению.

Только после начала проведения доследственной проверки, с целью придания законности своим действиям она приобрела в г. Якутске спортивные тренажеры на общую сумму 95 000 руб. В последующем в ходе следствия под давлением собранных доказательств, причиненный ущерб ею возмещен в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, полного признания вины и возмещения ущерба назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 230 тыс.рублей.

Приговор не вступил в законную силу.