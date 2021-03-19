Председательство России в Арктическом совете обсудят эксперты Ленского клуба

Сегодня, 19 марта, в 11:00 по московскому времени (в 17:00 по якутскому времени) на сайте lenclub.ru состоится онлайн-дискуссия на тему: «Председательство России в Арктическом совете: ключевые вопросы регионального развития».

В мае 2021 года Россия возглавит Арктический совет. В преддверии этого важнейшего события эксперты Ленского клуба обсудят актуальные вопросы развития регионов Арктической зоны РФ и новые возможности, которые открывает предстоящее председательство нашей страны в главном межправительственном форуме мирового Заполярья.

Как готовится Россия к своему председательству? С какой повесткой наша страна выйдет на мировую арену? И какого эффекта ожидают арктические регионы от нового статуса государства в мировой арктической повестке? На эти и другие вопросы ответят представители профильных ведомств и арктических регионов, а также ведущие эксперты в сфере экономики и геополитики.

Модератором дискуссии выступит Змиева Кира Анатольевна, главный редактор научного журнала «Российская Арктика».

Участники дискуссии:

— Неустроев Сергей Анатольевич, первый заместитель министра по делам Арктики РС(Я)

— Суслов Дмитрий Вячеславович, Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

— Фишкин Дмитрий Олегович, партнер консалтингового агентства «Румянцев и партнеры»

— Пилясов Александр Николаевич, профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации

Видеотрансляция мероприятия будет доступна на сайте Ленского клуба lenclub.ru начало в 11:00 часов по московскому времени (17:00 по якутскому времени) 19 марта 2021 года.

Справка:

Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов Российской Федерации. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева для поиска и разработки комплексных и нелинейных решений ключевых вопросов в сфере развития дальневосточного и арктических регионов, а также интеграции новых механизмов и идей в сферы общефедеральной повестки.

Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике. Орган учреждений в 1996 году восемью арктическими государствами: Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией.