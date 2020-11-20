Председателем Федерации профсоюзов Якутии стал…

19 ноября состоялась 26 отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Якутии. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести конференцию в режиме онлайн.

XXVI отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Якутии собрала более 120 делегатов из 24 членских организаций со всех уголков республики. Это лидеры первичных профсоюзных организаций, председатели координационных советов организаций профсоюзов в районах республики, лидеры отраслевых профсоюзных организаций, профактив трудовых коллективов республики.

Также в работе конференции приняли участие приглашенные гости из числа руководителей министерств и ведомств, народных депутатов социальных партнеров. От имени председателя ФНПР Михаила ШМАКОВА приветствие делегатам конференции передал заместитель председателя ФНПР Сергей НЕКРАСОВ.

Отчет о работе Федерации профсоюзов Якутии за прошедшие 5 лет представил профсоюзный лидер республики Николай ДЕГТЯРЕВ. Председатель Федерации подробно остановился на основных направлениях деятельности профсоюзов республики. Первостепенной задачей, стоящей перед профсоюзами республики, Дегтярев назвал вопросы заработной платы, развитии системы социального партнерства, грамотной, эффективной защиты трудовых прав и интересов трудящихся. В числе предстоящих задач Николай Дегтярев назвал дальнейшее расширение регулирования социально-трудовых отношений на основе Республиканского (регионального) Соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в республике. Также для содействия эффективной занятости работников профсоюзный лидер поставил перед профсоюзами республики задачу обратить усиленное внимание на незаконные и массовые увольнения, сокращения работников, а также усилить контроль за предоставлением социальных льгот и гарантий увольняемым работникам при сокращении штатов. Крайне важным Николай Дегтярев также назвал участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам совершенствования систем оплаты труда работников и внесение предложений по обеспечению повышения заработной платы работников в организациях и предприятиях республики.

Участников отчетно-выборной конференции приветствовал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Некрасов.Он рассказал о приоритетных задачах ФНПР, отметил высокую результативность работы профсоюзов Якутии, активную позицию в решении вопросов повышения качества жизни якутян.

Делегатов конференции также приветствовал руководитель Администрации Главы и Правительства республики Афанасий ВЛАДИМИРОВ, который отметил слаженную работу профсоюзов республики в новых условиях пандемии, когда в трудовых коллективах проведена масштабная работа по информированию, разъяснению прав работников, не допущены конфликтные ситуации.

«Профсоюзы Якутии никогда не стояли в стороне от общественно важных событий республики, вами проводится масштабная работа по повышению престижа человека труда, привитию уважительного отношения к труду», — сказал Афанасий Владимиров.

Председатель Конституционного суда республики Александр КИМ-КИМЭН выразил одобрение работе Федерации профсоюзов республики, чуткое отношение к проблемам трудящихся.

«С удовлетворением наблюдаю за активной работой профсоюзов республики. Принципиальная, наступательная позиция, взвешенные решения, чтобы каждый шаг был оправдан – вот что отличает наши профсоюзы», — оценил Ким-Кимэн.

Министр труда и социального развития республики Елена ВОЛКОВА назвала Федерацию профсоюзов республики одним из основных социальных партнеров.

«Сотрудничать с профсоюзами – значит исходить из жизненных проблем людей труда. Профсоюзы Якутии всегда держать тесную взаимосвязь с трудящимися, трудовыми коллективами республики и ставят реальные, острые вопросы. Мы тесно сотрудничаем с Федерацией по вопросам повышения оплаты труда, проводилась большая работа по подготовке Концепции повышении оплаты труда бюджетных работников, где общими усилиями в структуре заработной платы повышена базовая часть – оклад. Мы и дальше готовы сотрудничать с Федерацией профсоюзов в решении вопросов повышения качества жизни якутян», — отметила министр Елена Волкова.

В ходе отчетно-выборной конференции единогласно поддержана кандидатура Николая Дегтярева в должности Председателя Федерации профсоюзов республики. Таким образом, Николаю Дегтяреву второй раз оказано доверие профсоюзного актива республики в деле борьбы за права и интересы трудящихся Якутии.