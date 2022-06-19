19.06.2022
10:10
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Общество

Председатель Якутской городской Думы поздравил медработников

Уважаемые представители здравоохранения!

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается ваш профессиональный праздник — День медицинского работника. Это одна из самых гуманных профессий, которая требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. 

С работниками медицинской сферы в своей жизни сталкивается каждый горожанин. От трудов врачей, медсестер, санитаров зависит наше здоровье, а порой и жизнь, поэтому вы как никто заслужили от нас теплых слов. Благодарю вас за ваш нелегкий труд!

Желаю, чтобы радость от занятия любимым делом приносила вам вдохновение, а каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Спокойных вам дежурств, мира в доме, счастья, и конечно же здоровья, которое вы сами дарите людям! С Днем медицинского работника!

Председатель Якутской городской Думы 
Альберт Семенов

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

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