Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравляет с 8 марта

Дорогие женщины! От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляем вас с чудесным праздником — Международным женским днем!

На сегодняшний день представительницы прекрасной половины работают во многих отраслях жизнедеятельности нашего города, реализуют себя в научных и творческих областях. Совмещают ответственную работу с ролями прекрасных хозяек и хранительниц очага.

На хрупких женских плечах лежит большая ответственность — формирование личности и воспитание граждан общества. С Вами связаны вечные ценности — тепло семейного очага, детский смех, забота и уют. Вы подарили нам жизнь, и несете в себе созидательную энергию.

Не хватит слов, чтобы передать нашу благодарность за ваш труд, профессионализм, ответственность, которые чудесным образом сочетаются с заботой, красотой и очарованием! Вы вдохновляете нас на подвиги и свершения!

Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, жены и дочери! Пусть этот день принесет вам радость и заботу близких вам людей! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, семейного благополучия и достатка!



Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов