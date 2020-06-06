Председатель Якутской гордумы о русском языке

Уважаемые жители и гости города Якутска! Позвольте от имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравить вас с Днём русского языка!



Не зря говорят, что русский язык — великий и могучий, ведь он объединяет сотни народов, живущих в единстве и взаимопонимании в нашем многонациональном государстве. Благодаря его объединяющей роли мы имеем этнокультурное и языковое многообразие. В нашей стране в мире и согласии проживают 193 народа, которые говорят на 277 языках и диалектах. Не зря в новой редакции Конституции Российской Федерации русский язык закреплён как язык государствообразующего народа. При этом родные языки равны по статусу с русским в республиках. Что еще одна, уже конституционная гарантия сохранения родных языков. Якутский и русский язык — это неотъемлемое целое, две судьбы, дополняющие друг друга, это мост между прошлым и будущим. Дорогие друзья! Давайте беречь наш великий русский язык, помнить и чтить историю, уважать и ценить настоящее, и смело смотреть в будущее! В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!



С уважением, председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.