Председатель Якутской Гордумы направил соболезнование мэру Казани

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, в связи с произошедшей трагедией в Казани, направил соболезнование на имя главы муниципального образования города Казани – Председателя городской Думы Ильсура Метшина.

«Уважаемый Ильсур Раисович!В Вашем лице от себя лично и от имени депутатского корпуса Якутской городской Думы, всех жителей города Якутска выражаю родным и близким погибших, всем родителям, учащимся, педагогическому коллективу, всем жителям города Казани глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 11 мая 2021 года в гимназии №175 города Казани.Эта трагедия потрясла всех якутян, всех нас. Не найти тех слов, которые могли бы выразить всю боль и горечь от нашей общей утраты. Скорбим вместе с вами», — говорится в тексте соболезнования.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии № 175 г. Казани и открыл огонь из гладкоствольного охотничьего ружья. По последним официальным данным, в результате нападения стрелка жертвами стали девять человек, в том числе – семь учеников восьмого класса и двое взрослых – педагог и сотрудница учебного заведения, последняя скончалась в больнице от полученных ранений. Сейчас в лечебных учреждениях Казани находятся 18 детей и трое взрослых.

Злоумышленника удалось задержать. Расследованием обстоятельств ЧП занимаются сотрудники Следственного комитета.

В Республике Татарстан объявлен траур и усилены меры безопасности, в школах отменены занятия.