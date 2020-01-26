Председатель Якутского городского суда ушел в отставку

В ноябре 2019 года Квалификационная коллегия судей РС(Я) удовлетворила заявление председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) И.И.Винокурова о прекращении полномочий судьи в соответствии с пп.1п.1 ст.14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» с 23.01.2020 г.; С 23 января 2020 года Врио председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) является судья Удалова Людмила Викторовна. Справка: С 04.02.2008 — судья Якутского городского суда РС(Я).

Указом Президента Российской Федерации от 21.04.2011г. №488 назначена судьёй Якутского городского суда РС(Я) на неограниченный срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 21.05.2015 № 253 назначена заместителем председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия).

Имеет 5–ой квалификационный класс.

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