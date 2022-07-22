Председатель ВСМС и ЯРО соболезнуют…



Председатель Всероссийского совета местного самоуправления, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и Якутское региональное отделение ВСМС в лице председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова выражают глубокие соболезнования руководителю Нижнеколымского местного отделения Всероссийского совета местного самоуправления, начальнику МКУ «Управление культуры» МР «Нижнеколымский район», депутату районного совета Нижнеколымского района Винокуровой Альбине Алексеевне в связи с гибелью в ходе специальной военной операции ее горячо любимого сына Зубко Александра Владимировича.

«Он с честью выполнил боевую задачу, проявив стойкость, мужество и героизм, до последней минуты своей жизни оставаясь верным присяге, долгу перед Родиной. Это невосполнимая утрата. Мы все в неоплатном долгу перед ним и его боевыми товарищами, которые продолжают сражаться за мир и спокойствие в России и на Украине», — выразил соболезнования губернатор Пензенской области, председатель Всероссийского совета местного самоуправления Олег Мельниченко.

«Александр Владимирович посмертно награжден Орденом Мужества. Он совершил героический поступок, выполнив боевую задачу и ценой своей жизни спас экипаж вверенного ему танка во время выполнения военной операции в городе Славянске Донецкой Народной Республики. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами», — соболезнует председатель Якутской городской Думы, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Альберт Семенов.