Председатель ТИК Якутска: Данные по Якутску мы не подводим

Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла САМОЙЛОВА заявила в интервью Округ-ТВ, что данные по городу Якутску они не подводят. Все протокола вводятся в систему ГАС Выборы, и подсчет осуществляется в автоматическом режиме. Таким образом, предварительные данные появятся к утру. Смотрите интервью Аллы Самойловой полностью на ютуб-канале Округ-ТВ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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