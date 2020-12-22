22.12.2020
02:05
98

Общество

Председатель Союза журналистов России ответил депутату Тумусову

Об этом сообщил в соцсети сам Федот ТУМУСОВ, депутат Госдумы от Якутии, лидер справороссов в республике.

 — На мое предложение объявить 31 декабря днем без коронавируса (вернее, увы, только без новостей о коронавирусе) откликнулся глава Союза журналистов Владимир СОЛОВЬЕВ (тезка телеведущего). Сказал, что

«Конечно, люди устали от бесконечных картинок больниц, реанимаций, капельниц, инъекций, когда им со всех экранов, со страниц газет и журналов рассказывают о коронавирусе. Даже человека с крепкими нервами это может вогнать в депрессию. Но этот призыв в некотором роде идеалистический. Нельзя запрещать СМИ говорить о том, что важно, актуально. Несмотря на то, что аудитория устала от новостей про коронавирус, все именно эти новости смотрят, слушают и читают. Поэтому наши коллеги вряд ли все сразу откажутся от таких новостей. Тем не менее, я думаю, что сама повестка 31 декабря добавит Дедов Морозов, ёлочек и более оптимистичного настроения».

Я ни в коем случае не предлагал что-то запрещать. Запреты – это и глупо, и бессмысленно. Я просто предложил всем нам немного выдохнуть, потому что депрессии в уходящем году хватает.

А вот о просмотрах новостей по ковиду я бы поспорил. Это же, как говорил Жванецкий, история про комнату с одним окном, у которого поэтому самый большой рейтинг. Больше смотреть некуда.

Так и тут: о чем нам СМИ рассказывают – то мы и обсуждаем. Хвост виляет собакой, а телега с бодрым ржанием скачет впереди лошади.

Вот и я предлагаю свободу хотя бы от мыслей о болезни, но решать, конечно, самим журналистам.

Федот Тумусов: 31 декабря — «выходной день» от коронавируса
Источник: https://www.facebook.com/fedot.tumusov
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх