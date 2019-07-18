Председатель Союза женских организаций Якутии: Осуждаю насильственное поведение Левадного!

Председатель Союза женских организаций Якутии, член Бюро Союза женщин России Анжелика АНДРЕЕВА в своем фейсбуке выразила отношение к приговору в отношении супругов ЛЕВАДНЫХ, вынесенное на этой неделе.

Напомним, что 16 июля Якутский городской суд огласил приговор: Кристине Левадной — 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года ( по ст. 127). Александра Левадного суд приговорил к 4 годам 6 месяцам (по ст. 127) и 3 года 6 месяцев (по ст.386), по совокупности наказаний он приговорен условно к 5 годам лишения свободы, из них с испытательным сроком 3 года с лишением право занимать должность в правоохранительных органах на 2 года и лишения специального звания. Так же в пользу пострадавшей взыскать с супруги 350 тысяч рублей, с бывшего начальника УБЭПиК Якутска – 550 тысяч рублей. Дело рассматривал судья Анатолий КАРАТАЕВ.

Какой бы национальности женщина не была, она — ЖЕНЩИНА! И мужчина не должен применять насилие в ее отношении. Международное сообщество признало насилие в отношении женщин, нарушением прав человека, которое не может быть оправдано и требует соответствующей реакции со стороны государства. В ситуации насилия есть только один виновный-человек, совершивший преступные действия . Я как председатель Союза женских организаций Якутии, член бюро Союза женщин России осуждаю насильственное поведение Левадного. Только морально слабый мужчина и человек с низкой самооценкой может поднять руку на женщину. Защита слабых-святой долг любого мужчины!

Как можно пройти мимо, если женщина в беде!? Я, как личность, женщина поддерживаю Афанасия Алексеева, представителя на суде Ракель Фаброз де ла Круз. Дай бог, чтобы таких Мужчин, как наш соотечественник Афанасий Алексеев, будет как можно больше в нашей жизни. Правильно, что он не согласился с решением городского суда и намерен обжаловать в Верховном Суде. Пусть справедливость восторжествует!!!