Председатель СК России поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

В соответствии с поручением главы ведомства следственные подразделения центрального аппарата и в субъектах уже активно работают с гражданами Донецкой и Луганской народных республик и Украины, вынужденными временно покинуть место жительства из-за преступных действий украинских силовиков. В ходе этой работы следствие получает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признает их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению возникающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспечением, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством.

С учетом того, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, горячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с ними. Сотрудники Информационного центра будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы. Результаты этой работы в части, касающейся сведений о совершённых украинским режимом преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или получат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует дальнейшее общение беженцев со следственными органами.

Посредством такого диалога Следственным комитетом будет обеспечена всесторонняя юридическая поддержка и защита этих граждан.

Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра.

Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте Следственного комитета России и в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.