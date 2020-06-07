07.06.2020
11:06
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Политика

Председатель Русской общины Якутска – Путину: Вынуждаете начать ваш импичмент

Председатель Русской общины города Якутска С.И. ЯКУНЧИКОВ обратился к президенту страны с открытым письмом.

Автор письма подчеркивает, то президент является гарантом соблюдения прав гражданами страны. В то же время, по мнению автора, последний указ президента о проведении в некоторых регионах электронного голосования по новой Конституции является нелегитимным и нарушающим права россиян, ведь не в каждой семье есть компьютер и интернет.     

Председатель Русской общины г. Якутска отмечает, что лучше бы президенту обратить внимание на жилье для электората, ведь полстраны живет в аварийном жилье и повышением доходов россиян. Автор указывает, что в Якутске есть семьи, которые живут на 500 рублей в день из-за коронавируса, при стоимости хлеба 60 руб. за буханку. Подписант обращения считает, что президент за 30 лет «правления» так и не покончил с коррупцией, и она стала еще больше.    

Если экспериментальное голосование пройдет, то буду вынужден обратиться к российскому сообществу с заявлением о поддержке вашего импичмента, — пишет президенту России председатель Русской общины г. Якутска С.И. Якунчиков.

Фото: с сайта президента России.
Источник: Председатель Русской общины г. Якутска С.И. ЯКУНЧИКОВ.
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