Председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов поздравляет с Днем матери

От имени руководства Алмазэргиэнбанка поздравляю женщин Якутии с республиканским днем матери!

Этот замечательный праздник мы отмечаем в нашей республике уже более четверти века. Республиканская дата была учреждена первым президентом Якутии Михаилом Николаевым как дань глубокого уважения женщине-матери, ставшей символом глубокой душевной щедрости, мудрости, тепла, трудолюбия.

Значение матери в жизни каждого человека невозможно переоценить. Она оказывает важнейшее влияние на своих детей и их становление во взрослой жизни. Это самый главный человек в нашей жизни, который нас полностью понимает и принимает, помогает найти свое место в окружающем мире. Для каждого ребенка мама – это и есть целая Вселенная. Человек, который сравним для нас с Богом.

Одно только ее доброе слово, взгляд, полный бесконечной нежности, теплое объятие дарят нам умиротворение и защищенность, вселяют уверенность и новые силы. Безусловная материнская любовь, те каждодневные усилия, которые она в нас вкладывает, и ее поддержка ни с чем не сравнимы.



Быть благодарным маме – это святая обязанность каждого человека. Мы всегда должны помнить, что именно благодаря ей мы есть.



Дорогие якутянки! Пусть в этот праздничный день – и всегда – в ваш адрес звучат слова признательности от ваших детей, внуков, родных и близких! Здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия!

Председатель правления

АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Николай Долгунов