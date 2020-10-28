Председатель правления АЭБ о важности устойчивого развития

Устойчивое развитие компаний создает условия для развития субъекта и всей страны. На это обратил внимание председатель правления ведущей финансовой организации Якутии Алмазэргиэнбанка Николай ДОЛГУНОВ в своем выступлении 27 октября на пленарной дискуссии «Устойчивое развитие Севера и Дальнего Востока: технологии, общество и образование». Обсуждение состоялось в онлайн-режиме в связи с открытием “Точки кипения” в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова.

“Приход инвестиций создает условия для повышения качества жизни общества. Инвесторы, являющиеся крупными источниками капитала для предприятий, способствуют достижению этими компаниями положительных результатов в области устойчивого развития. А это – содействует устойчивому развитию региона и страны в целом”, — отметил Николай Долгунов.

По его словам, инвестиционной привлекательностью обладают компании, соответствующие факторам устойчивого развития ESG – Environmental (Окружающая среда: экологические факторы, включая климатические риски), Social (Общество: социальный фактор), Governance (Корпоративное управление). В связи с этим председатель правления АЭБ сообщил, что перед банком стоит задача получить рейтинг ESG, свидетельствующий о долгосрочном будущем развитии компании.

“Алмазэргиэнбанк принимает на себя более широкие обязательства, понимая, что для общества всё более важным становятся не только финансовые результаты, но и польза, которую банк приносит обществу. Мы 27 лет своей деятельности ведём открытый, социально ответственный бизнес. Продолжаем развивать регионы своего присутствия, повышать качество и уровень доступности услуг для наших клиентов, заботиться о своих сотрудниках, бережно относиться к окружающей среде, участвовать в социальных проектах”, — сказал Николай Долгунов.

Он добавил, что тем самым банк достигает приоритетные цели устойчивого развития – процесса, обеспечивающего удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для потомков.

В этом году АЭБ впервые подготовил и опубликовал Отчёт об устойчивом развитии. Председатель правления заявил, что банк готов делиться компетенциями в этой и других областях на площадке “Точки кипения” СВФУ.