Председатель правительства Якутии обманул Ил Тумэн

Минтранс России опровергает якутского премьера Тарасенко

На последней сессии Ил Тумэна парламентарии в первом чтении рассмотрели проект государственного бюджета Якутии на 2022 год и на плановый период. На вопросы депутатов отвечал председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО.

Образно говоря, Тарасенко дрался как лев, защищая перед депутатами авиакомпанию «Якутия». В числе прочего, премьер-министр заявил, что в Минтрансе России признали, что проверка авиакомпании «Якутия» была заказной, акты, которые были подписаны, аннулированы, проводится служебное расследование.

Не успело умолкнуть эхо от слов премьер-министра, как SakhaLife об этом оперативно сообщил. В министерстве транспорта России прочитали нашу статью. Руководитель Минтранса России Александр ВОЛКОВ направил официальный комментарий следующего содержания:

«Подобных заявлений замминистра транспорта Игорь Чалик не делал».

Получается, председатель правительства республики с высокой трибуны обманул депутатов.

На этой сессии депутат Виктор ФЕДОРОВ предложил организовать аудиторскую проверку авиакомпании «Якутия», чтоб по ее итогам принять мотивированное решение, вплоть до банкротства. Виктор Николаевич привел документы, подтверждающие очень сложное положение авиакомпании. Однако с подачи министра транспорта и председателя правительства, депутаты приняли решение о том, чтобы в течение месяца рассмотреть на заседании профильного комитета стратегию выправления положения авиакомпании «Якутия». Именно в этот момент и прозвучала фраза премьера Тарасенко, которую опровергает Минтранс России.