Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России оценил колдоговор “Сахатранснефтегаза”

На этой неделе с рабочим визитом в республику приезжал председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей, промышленности и строительства Александр КОРЧАГИН.

Он встретился с членами Правительства, депутатами Ил Тумэн, генеральным директором крупной нефтегазовой компании республики “Сахатранснефтегаз” И.К. МАКАРОВЫМ. Также принял участие в работе X отчетно-выборной конференции Якутского отделения Нефтегазстройпрофсоюза России.

Профсоюзный лидер нефтегазовых предприятий Российской Федерации в своем выступлении отметил, что коллективный договор АО «Сахатранснефтегаз» по праву признан Федерацией профсоюзов республики лучшим.

«Это, прежде всего, свидетельствует о высокой социальной ответственности компании», — резюмировал он.

Напомним, Нефтегазстройпрофсоюз России является крупной, влиятельной общественной организацией страны, насчитывающей в своем ряду более 1,2 млн. человек. В его состав входят такие крупные предприятия, как «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и др.