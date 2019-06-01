Председатель лиги отцов поздравляет с 1 июня

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Международным Днем защиты детей!

В этом году один из самых популярных праздников большинства стран планеты отмечается в 70-ый раз. И, несмотря на то, что 1 июня не является официальным выходным днем, в парках и скверах многих городов сегодня для детей пройдут праздничные мероприятия.

Защита жизни, здоровья и прав детей — важная государственная задача. А счастье детей, прежде всего, зависит от благополучия их родителей, семьи, в которой они растут.

Не зря Глава государства Владимир Путин подчеркивая престиж отцовства и материнства в России, ежегодно в День защиты детей лично вручает многодетным семьям орден «Родительская слава».

Среди кавалеров ордена «Родительская слава» есть семьи из Якутии. При этом только одно небольшое село в Нерюнгринском районе – Иенгра — имеет две такие семьи. В 2009 году президент Дмитрий Медведев (на первой церемонии за историю награды) вручил орден «Родительская слава» Ольге и Владимиру Максимовым. В 2017 году президент Владимир Путин вручил аналогичный орден Татьяне и Павлу Юдинцевым из того же села Иенгра.

Политика главы нашей республики Айсена Николаева так же направлена на всемерную поддержку рождаемости и помощь многодетным семьям. В этом году Глава Якутии дал поручение правительству предусмотреть дополнительно 250 млн рублей на социальные выплаты на приобретение и строительство жилья многодетным семьям с пятью и более детьми, а также вернуть в очередь на предоставление данной выплаты семьи, исключённые ранее из-за того, что их старший ребёнок достиг возраста 23 лет.

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям желаю терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!