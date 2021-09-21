Председатель Ил Тумэна: В Якутии прошли честные и конкурентные выборы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев прокомментировал итоги прошедших выборов в Государственную Думу РФ.

Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев поблагодарил якутян за активное участие в выборах депутатов Госдумы и отметил высокую явку в ходе трехдневного голосования. «В целом по Дальневосточному федеральному округу и по Российской Федерации наши граждане проявили активную гражданскую позицию. Больше половины якутян приняли участие в голосовании», — поделился с мнением Алексей Ильич.

Алексей Еремеев подчеркнул, что в республике прошли честные и конкурентные выборы. «Мы строим демократическое государство и плюрализм мнений у нас должен быть, каждая точка зрения должна учитываться», — сказал он.

Парламентарий отметил, что общероссийское настроение отражается также и в Республике Саха (Якутия), так, например, все пять парламентских фракций, которые «достойно вошли в Государственную Думу нового созыва», также прошли пятипроцентный барьер и в республике.

Председатель Ил Тумэна поздравил своих коллег-парламентариев Петра Аммосова и Юрия Григорьева с избранием в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. По мнению спикера парламента, высокое доверие граждан подтверждает качественный состав Государственного Собрания (Ил Тумэн). «Юрий Иннокентьевич Григорьев избрался по другому избирательному округу и жители Забайкальского края доверили ему, значит, у нашего депутатского корпуса имеется хороший потенциал», — подчеркнул Алексей Ильич.