Председатель Ил Тумэна прокомментировал Послание главы Якутии

Алексей ЕРЕМЕЕВ в прямом эфире канала “Якутия 24” прокомментировал Послание Главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВ Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев отметил, что после Послания, озвученного в это непростое время, парламентарии вышли из зала с оптимизмом и с хорошим настроением, т.к. услышали масштабные задачи, а также из первых уст то, что Якутия достигла в 2021 году допандемийного уровня развития экономики.

«Рекордные темпы роста промышленности у нас в Республике Саха (Якутия). Планируется еще больший уровень роста в 2022 году. У нас достойным образом будем финансироваться сельское хозяйство, и, наконец-то, возвращаемся к масштабной газификации населенных пунктов», — отметил с удовлетворением Алексей Ильич.

Отвечая на вопрос о поставленных Ил Дарханом задачах перед Госсобранием Ил Тумэн и правительством Якутии, Алексей Еремеев кроме других направлений подчеркнул, что депутатский корпус обратит особое внимание на поддержку малого и среднего бизнеса в части налогообложения. Парламент совместно с правительством будет также работать над принятием закона о государственной поддержке якутской кинематографии.

Спикер Ил Тумэна всецело поддержал объявление 2022 года Годом Матери в Якутии. По словам народного депутата, эта тема затронула сердца всех участников послания, т.к. «для каждого мать – символ добра, символ самого близкого, что имеет человек».

Для выполнения тех задач, которые поставлены перед парламентом и правительством, в том числе о соответствующем финансировании из государственного бюджета поддержки матерей-женщин и матерей, имеющих более пяти детей, об увеличении многих социальных выплат, предстоит большая кропотливая работа, отметил Алексей Еремеев.