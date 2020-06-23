Председатель Ил Тумэна Петр Гоголев в программе «Открытый разговор»

Председатель Государственнного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев принял участие в передаче«Аһаҕас кэпсэтии» («Открытый разговор») ГТРК «Саха». В интервью председатель парламента в частности ответил на вопрос о деятельности парламента по вопросам обеспечения занятости молодежи.

Как рассказал председатель Ил Тумэна Петр Гоголев, работа началась еще с 2015 года, когда в городе Мирный были проведены парламентские слушания Государственного Собрания (Ил Тумэн) V созыва о привлечении местных кадров в промышленность. Петр Гоголев позитивно оценил реализуемый в Якутии приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». В 2019 году по данному проекту было трудоустроено более 8 тыс. человек. Председатель парламента также поддерживает инициативу Ил Дархана Айсена Николаева. Глава республики, выступая с отчетом перед парламентом, сказал, что необходимо системно заниматься привлечением местных кадров в промышленность.

Петр Гоголев также рассказал о проведенных 17 июня 2020 года парламентских слушаниях, на которых народные депутаты рассмотрели ход реализации Закона «О привлечении молодых специалистов на государственные унитарные предприятия и в государственные учреждения РС (Я), хозяйственные общества». В 2018 году Ил Тумэном был принят республиканской закон, который предусматривает трудоустройство молодых специалистов, впервые привлекаемых на работу в госпредприятия. Петр Васильевич упомянул, что данный проект закона был инициирован тогда народным депутатом, ректором СВФУ Евгенией Михайловой и, будучи деканом юридического факультета, он сам принимал личное участие в разработке законопроекта.

Председатель Ил Тумэна позитивно оценил реализацию данного закона. Во исполнение закона Правительство РС(Я) приняло соответствующее постановление, в котором был утвержден реестр предприятий, привлекающих по квоте молодежь Якутии. Квота перевыполнена за 2019 год. Так, вместо 680 человек трудоустраиваемых согласно планируемой квоте, 691 уже работают в предприятиях с государственным участием.

Председатель Государственнного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев также рассказал о предварительных итогах весенней сессии парламента Якутии, поделился с планами на осеннюю, остановился о работе по законопроекту»О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», призвал якутян принять активное участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ.

Передачу «Аһаҕас кэпсэтии» («Открытый разговор») смотрите 26 июня 2020 года на канале “Россия 1” в 9.30.