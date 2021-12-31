Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев поздравляет с Новым годом и Рождеством 🎄

Уважаемые якутяне, дорогие друзья!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично искренне поздравляю с Новым 2022 годом и Рождеством!

В уходящем году мы не только научились жить и работать в сложнейших условиях, но и сумели во многих отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни удержать и приумножить наши достижения. В республике реализуются крупные промышленные проекты, вводятся в эксплуатацию социальные объекты, строятся школы и больницы, детские сады и жилые дома.

Мы подготовились к встрече нового 2022 года, приняв сбалансированный бюджет с ростом собственных доходов, тем самым заложив основы для стабильного экономического роста и социального развития. Приоритетным направлением деятельности парламента и правительства республики в наступающем году объявлена государственная поддержка сельского хозяйства, на развитие которого выделен беспрецедентный объем бюджетных средств.

В наступающем 2022 году мы отметим 100-летие образования Якутской АССР и 125-летие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова. Уверен, что мы встретим эти великие даты а атмосфере экономического и духовного подъема нашей многонациональной республики.

У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать всегда была хранительницей очага, источником душевного тепла и спокойствия. В наступающий Год Матери желаю Вам семейного счастья, радости и достатка. Пусть болезни и печали обходят вас стороной, а здоровье и радость всегда будут рядом!

Пусть светлые зимние праздники дадут новый заряд бодрости и жизненной энергии, принесут в дом мир и добро вам, вашим родным и близким людям, верным друзьям. С Новым 2022 годом!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев

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Ытыктабыллаах Сахабыт сирин олохтоохторо, күндү доҕоттор!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннай Мунньаҕын – Ил Түмэн уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини кэлэн иһэр Саҥа дьылынан уонна Ороһооспонон ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Ааһан эрэр сыл төһө да ыарахаттары үөскэттэр бу уустук быыһык кэмҥэ тэтиммитин ыһыктыбакка, былааннаммыт үлэлэр бириэмэтигэр бараннар, улахан социальнай суолталаах тутуулар, саҥа осуолалар, уһуйааннар үлэҕэ киирэннэр, олорор дьиэлэр тутуулара, суол оҥоһуута, бүддьүөккэ үп-харчы киллэрэр промышленность хайысхатыгар саҥа бырайыактар киирэннэр тэтиммитин ыһыктыбакка үлэлээн кэллибит.

Кэлэр 2022 сылга өтөрүнэн ылыллыбатах улахан дохуоттаах бүддьүөтү ылынныбыт. Бу барыта өрөспүүбүлүкэбит экэниэмикэтин туруга бигэтийбитин көрдөрөр. Онон экономикабыт туруга сыыйа оннугар түһэн, олох-дьаһах көнөн иһиэҕэ диэн бигэ эрэллээх кэлэр сылы көрсөбүт. Маны таһынан, тыа хаһаайыстыбытын салаатын өйөбүлэ эмиэ хайа да сыллардааҕар добуччу буолла.

Эһиил Саха АССР төрүттэммитэ 100 сылын уонна судаарыстыбаннай уонна политическай деятель Максим Кирович Аммосов төрөөбүтэ 125 сылын туолар ураты бэлиэ түгэннэри бэлиэтиэхпит. Бу улахан суолталаах кэми биһиги үлэбит-хамнаспыт сыыйа оннугар түһэн, олохпут-дьаһахпыт сааһыланан, өй-санаа, духуобунас өттүнэн өрө көтөҕүллэн, дойдубут инники сайдыытын туһугар бары бииргэ сомоҕолоһон көрсүөхпүт диэн бигэ эрэллээхпин

Ил Дархан кэлэр 2022 сылы Ийэ сылынан биллэрэн ийэҕэ, кэрэ аҥардарга болҕомтону бары хайысханнан күүһүрдэргэ, өйүүргэ барыбыт иннигэр сыал-сорук туруорда. Холумтан сылааһын тутар, или-эйэни араҥаччылыыр Ийэ хотуҥҥа сүгүрүйүү — саха дьонугар былыр былыргаттан баар итэҕэлбит сүрүн тутула буолар. Кэлэр сылга холумтаҥҥыт сылаас буоллун, дьаҥ-дьаһах тумуннун, ил-эйэ эрэ эҥэрдэстин, чэгиэн, чэбдик буолуҥ! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан!

Ил Түмэн Судаарыстыбаннай мунньаҕын бэрэссээдэтэлэ

Алексей Еремеев