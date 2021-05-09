Председатель Ил Тумэн Петр Гоголев поздравляет с Днем Победы

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие якутяне!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот по-настоящему всенародный праздник объединяет миллионы людей, семьи которых пережили боль и страдания в той войне, людей, для которых правда о Победе над коричневой чумой XX века бескомпромиссна. 9 мая для каждого жителя нашей страны является священным днем, он был и остается самым дорогим, главным и неизменно великим праздником.

В эти дни мы будем вспоминать тех, кого уже нет с нами, всматриваться в их лица на пожелтевших от времени фотографиях, вспоминать встречи с ветеранами, защищавшими Родину и своими бесстрашием, мужеством и героизмом подарившими Великую Победу не только своей стране, но и всему миру.

Дружба и братство народов СССР выдержали самые суровые испытания, какие принесла война. Нет ни одной якутской семьи, которой бы не коснулись события сурового, трагического и героического времени Великой Отечественной войны.

Более 62 тысяч якутян были призваны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Мир знает имена снайперов – великих сынов нашей Якутии. Мы гордимся подвигами своих земляков – артиллеристов, минометчиков, стрелков, с оружием в руках воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Тысячи якутян на своих плечах вынесли все тяготы войны в тылу, приближая День Великой Победы. «Все для фронта, все для Победы!» – и поставки золота, пушнины, рыбы не прекращались, а только увеличивались. Население Якутии внесло в фонд обороны более 37 млн рублей, облигациями государственных займов – 57 млн руб., 2,9 кг золота, 550 кг серебра украшений и домашней утвари. На строительство танков и самолетов жителями республики было внесено свыше 27 млн руб. Для сравнения – бюджет Якутии в 1940 году составлял 190 млн рублей.

Подвиг перегонщиков восьми тысяч самолетов по трассе Аляска–Сибирь, строительство и реконструкция аэродромов Якутии в 1941–1942 годах, обеспечение полетов с 1942 по 1945 год – незабываемые страницы истории легендарного АлСиба, к которым мы обращаемся вновь и вновь.

Сегодня мы преклоняемся перед поколением победителей, признавая величие их судеб. На их примере мы знаем, что значит на самом деле любить свою Родину, страну и землю.

Священный долг ныне живущих – помнить о боевом подвиге и мужестве каждого защитника Родины и самоотверженном труде каждого труженика тыла. Важно вспомнить каждого поименно, по достоинству оценить вклад наших героев в приближение Победы.

Мы должны достойно продолжать их славные дела, обеспечить стабильное развитие нашей республики.

Дорогие якутяне! Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, благополучия и счастья. С Днем Великой Победы!